Alcobaça Inaugurada nova Portaria e Loja do Mosteiro de Alcobaça A nova Portaria e Loja do Mosteiro de Alcobaça já estão concluídas e foram inauguradas, no início da semana passada, pelo Diretor-Geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, por ocasião das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS). 22-04-2021 | Paulo Alexandre A nova porta de entrada no monumento situa-se na antiga portaria do Mosteiro que recupera a sua função inicial, enquanto a Loja passa a funcionar na Sala das Conclusões, que se posiciona no início e no fim do novo percurso de visita.



Com esta alteração, os responsáveis esperam favorecer um melhor entendimento do antigo espaço monástico, disponibilizando ao público áreas até agora inacessíveis - como o piso térreo da Ala Norte, incluindo os Claustros da Portaria (ou de Afonso VI) e da Hospedaria (também designado por Claustro da Prisão).



A nova Portaria e Loja do Mosteiro de Alcobaça estão incluídas na intervenção de conservação das fachadas Norte e Poente do Mosteiro de Alcobaça, que ficarão concluídas em julho, devolvendo a este património mundial da humanidade uma aparência só vista em 1725, depois da reconstrução da fachada atual da igreja.



“A conclusão integral da fachada tinha 12 meses de obra previstos. Foi uma obra muito planeada”, diz Ana Pagará.



Com a retirada dos andaimes estimada para dentro de duas semanas, há ainda mais intervenções a decorrer e outras que já foram concluídas no monumento, como o restauro da cantaria, vitrais e portal; a conservação dos rebocos e respetivas pinturas; a recuperação das caixilharias dos vãos e respetivos gradeamentos; a reparação e reforço do sistema dissuasor de pombos; a melhoria dos acessos e da segurança das escadas; a recuperação dos pátios interiores da galeria de exposições, traduzindo-se numa significativa melhoria das condições de segurança, conservação, interpretação e usufruto cultural do Monumento, inscrito na lista de Património Mundial da UNESCO desde 1989.



A intervenção nas fachadas Oeste e Norte, ainda em curso, e a requalificação da portaria e loja, agora concluída, resultam num investimento global de 1.044.749 euros, financiado no âmbito do Programa CENTRO 2020, correspondendo à primeira fase do Plano Diretor 2016/26 aprovado para o monumento.



“A primeira parte, a requalificação da antiga portaria do Mosteiro, do antigo Paço Abacial, foi realizada e terminada no tempo previsto (21.12 2019). Faltava esta segunda componente, na fachada do mosteiro porque estavam em causa determinados acessos, para além de toda a obra de conservação, e isso está a ser terminado. Prevê-se que a nova portaria e entrada seja aberta ao público antes da conclusão da obra da fachada do Mosteiro. Já a fachada da igreja estará desprovida dos andaimes dentro de 3 semanas, o que permitirá visualizar uma fachada completamente em boas condições de conservação”.



A intervenção evidenciou pormenores nunca antes vistos de uma obra marcante da intervenção cisterciense.



"Mostra pormenores da arquitetura e evidencia a qualidade de construção desta realização espantosa do inicio do séc. XVIII, o que só mostra a capacidade económica, técnica e o nível cultural elevadíssimo dos monges de Alcobaça".

