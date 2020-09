Economia Vista Alegre Atlantis assegurou encomendas no valor de 16,2 milhões de euros O grupo Vista Alegre Atlantis, que tem as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, anunciou que assegurou a contratualização de duas novas encomendas no valor de 16,2 milhões de euros para o segundo semestre. 17-09-2020 | Paulo Alexandre Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo, que detém fábricas de porcelana, cristal, vidro, grés e faiança, refere que “numa altura de bastantes incertezas no mercado global a Vista Alegre mantém a colaboração com grandes insígnias mundiais, de que são exemplo, as operações contratualizadas”.

Uma das operações destina-se "a um grande retalhista francês, e resulta de uma parceria já de longa data com a marca Zwilling, conhecida pelas suas facas de elevada qualidade e pelos acessórios de produtos para a cozinha", adianta.

