Ocorrências Dois detidos em flagrante delito por roubo a residência A GNR de Valado de Frades deteve, no passado dia 2 de julho, uma mulher e um homem, de 30 e 45 anos, por furto no interior de uma residência, na localidade de Alpedriz, no concelho de Alcobaça. 09-07-2020 | Paulo Alexandre Na sequência de uma denúncia a informar que estaria a decorrer um furto numa residência, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, deparando-se com os suspeitos retidos por populares.

O material furtado, recheio da residência (mobiliário e artefactos), foi recuperado, tendo sido apreendido o veículo utilizado pelos suspeitos para a prática do furto.

No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária à residência dos suspeitos, na localidade de Maiorga, culminando na recuperação de mais mobiliário, proveniente de um primeiro furto, ocorrido em data anterior e à mesma residência.

Todo o material furtado foi recuperado e devolvido ao seu proprietário.

Os detidos, com antecedentes criminais por violência doméstica, foram constituídos arguidos, tendo os fatos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.

