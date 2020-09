Nazaré Tabaqueira doa máscaras e álcool gel à Confraria de Nossa Senhora da Nazaré A Tabaqueira, subsidiária portuguesa do Grupo Philip Morris International (PMI), decidiu os que trabalham diretamente com as populações e ajudar uma centena de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), do país, através da doação de 50.000 máscaras e 1.000 litros de álcool gel. 17-09-2020 | JL A solução desinfetante é produzida pela Tabaqueira na sua fábrica em Albarraque, concelho de Sintra, de acordo com a formulação recomendada pela Organização Mundial de Saúde.

Miguel Matos, Diretor-geral da Tabaqueira afirma que “esta é uma crise sem precedentes e que afeta instituições e populações de norte a sul de Portugal. Desde o seu início que sentimos que não podíamos ficar indiferentes a esta situação e, por isso, temos dado apoio de várias formas. Quando percebemos que podíamos produzir álcool gel na nossa fábrica, não hesitámos. Acreditamos que, neste momento, todos temos que nos mobilizar para ajudar. Selecionámos 100 instituições que sabemos que trabalham diretamente com as populações mais vulneráveis e para as quais este apoio é importante”.

Entre as várias instituições que receberam este apoio, destacamos as do distrito de Leiria: ATLAS - People Like Us (Associação de Cooperação para o Desenvolvimento), Fonte Santa - Centro Social da Serra do Bouro, Centro Social de Ferrel, Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, Associação Porta Azul, INFANCOOP - Cooperativa de Pais trabalhadores para Apoio à Infância, CRL, Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho, Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão e Centro Social de Carnide.

Com uma visão de sustentabilidade abrangente, a Tabaqueira procura ser um agente ativo na sua comunidade alargada – que inclui interações não só com colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores, mas também com muitas centenas de organizações com quem se relaciona no contexto da sua atividade. Privilegiando, pois, o diálogo aberto e regular com os diversos stakeholders, a Tabaqueira considera que tem um papel relevante a cumprir na sua comunidade. Por isso, no contexto extraordinário imposto pela pandemia de Covid-19, a empresa procurou uma solidariedade de proximidade e promoveu inúmeras iniciativas com vista ao combate desta pandemia e à ajuda a camadas mais vulneráveis da nossa sociedade.

Estas iniciativas externas refletiram-se em contribuições monetárias e em género dirigidas a necessidades específicas identificadas, quer ao nível de hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer ao nível de IPSS, e ainda dos seus parceiros de negócio, nomeadamente através da doação de equipamentos de proteção. Com o mesmo propósito – fazer chegar equipamentos de proteção social aos profissionais do SNS e das IPSS, a Tabaqueira juntou-se igualmente à campanha “Unidos por Portugal”, uma iniciativa da SIC Esperança em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol.

Para além das diversas ações de apoio promovidas pela Tabaqueira, que que incluíram ainda a cedência temporária de uma viatura à Organização Não Governamental Médicos do Mundo, diversos trabalhadores da organização lançaram iniciativas no contexto de uma plataforma que a PMI disponibiliza para a submissão de projetos com fins solidários por parte dos seus trabalhadores.

Saliente-se que a Tabaqueira, partilhando as preocupações da Câmara Municipal de Sintra, onde se localiza a sua fábrica, distribuiu mais de 6.800 refeições pela população mais vulnerável daquele concelho, durante o período de confinamento social. Adicionalmente, apoiou também a produção de viseiras de proteção pelo FabLab de Sintra, que foram depois distribuídas por IPSS. A esta união de esforços junta-se ainda a ação conjunta de trabalhadores e consumidores no apoio à Rede de Emergência Alimentar contra a fome a nível nacional. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com