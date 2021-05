Alcobaça Lançada a 1ª pedra do Pavilhão Multiusos de Alcobaça As obras do futuro Pavilhão Multiusos de Alcobaça arrancaram no passado mês de abril, estando a decorrer a bom ritmo. 13-05-2021 | Paulo Alexandre A Municipal de Alcobaça assinalou o início da empreitada com o lançamento simbólico da primeira pedra, pelo Presidente da autarquia, Paulo Inácio.

Paulo Inácio falou da “importância histórica deste dia em que olhamos para o futuro do concelho de Alcobaça e de toda uma região com um sentimento de esperança. Esta obra é uma porta aberta à realização de grandes eventos culturais, desportivos, políticos, empresariais, além do acolhimento da nossa Feira de São Bernardo. Estamos a recuperar um espaço que começava a degradar-se. Estamos também a criar condições para que Alcobaça consiga enquadrar-se e destacar-se no mapa dos congressos empresariais, conseguindo beber um pouco da atratividade de Lisboa neste ramo.”

O autarca destacou, ainda, “o excelente enquadramento urbano deste novo equipamento que beneficia quer da requalificação da Avenida Prof. Eng. Joaquim Vieira Natividade, quer da materialização do projeto da Mobilidade Suave, que começa precisamente aqui ao lado na Fervença. Estamos a lançar as bases para novas dinâmicas sociais e culturais em todo o território.”

Com um orçamento de 4.5 milhões de euros, o Pavilhão Multiusos na cidade de Alcobaça surge como resposta a duas intenções distintas: a requalificação do MercoAlcobaça e a dotação de um espaço multifuncional que permita a realização de espetáculos, congressos, encontros, conferências, jogos, feiras e exposições, apresentações comerciais, entre outras iniciativas.

Numa localização privilegiada, junto à entrada norte da cidade, ocupando uma área total de aproximadamente 3ha e com 5000m² de área coberta, o MercoAlcobaça é atualmente o espaço onde se realiza anualmente a Feira de São Bernardo.

O projeto visa renovar todo o edifício melhorando as suas condições de conforto e de isolamento térmico e acústico e conferindo-lhe uma nova imagem, mais contemporânea e nobre.

Para a polivalência e versatilidade do espaço, serão instaladas bancadas amovíveis, libertando área para a realização de feiras, exposições ou espetáculos. Com as bancadas abertas a nave poderá albergar até 2226 lugares sentados, correspondendo a 472 lugares na bancada nascente, 478 na bancada poente e 1276 lugares na plateia, neste número já estão incluídos 16 lugares reservados para pessoas em cadeira de rodas. Com as bancadas recolhidas, a área livre aumentará permitindo a realização de exposições e concertos ou outros eventos com os lugares em pé. Neste caso o número de espectadores poderá ascender aos 5400.

