Educação Projeto “100% IN”® reforça vocação do Politécnico de Leiria para a inclusão de estudantes com necessidades especiais Fruto de uma parceria celebrada entre o Politécnico de Leiria e o Instituto Pedre António Vieira (IPAV), o “100% IN”®, que nasceu em 2018 com o objetivo de promover a inclusão integral de estudantes com necessidades educativas especiais, recebeu, neste mês de junho, o registo de marca portuguesa (com o número 637258) concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no mesmo ano em que viu ser aprovada a sua candidatura ao programa Portugal Inovação Social. 09-07-2020 | JL O projeto vem reforçar a vocação do Politécnico de Leiria para a inclusão, assumido como um dos valores primordiais da sua ação ao nível da sua dinâmica interna, mas também na sua relação com o exterior, seja junto da sua comunidade, seja a nível nacional ou em contexto internacional.

A aprovação da candidatura ao programa Portugal Inovação Social do projeto “100% IN”®, através do acesso a uma linha de financiamento, vai permitir ao Politécnico de Leiria criar e estruturar um plano de ações de desenvolvimento e inovação social durante os próximos três anos, a pensar na inclusão integral dos estudantes com necessidades específicas. O “100% IN”® prevê uma resposta articulada, empenhada e eficaz a este desafio, que implica considerar cada pessoa no seu todo, promovendo uma inclusão total mas também porque procura envolver toda a instituição e a comunidade envolvente nesta missão de encontrar novas soluções que permitam contornar obstáculos como a falta de recursos, as limitações impostas pela burocracia, ou outras variáveis externas à própria instituição.

«O compromisso do Politécnico de Leiria enquanto instituição de ensino superior passa por promover uma sociedade mais inclusiva, a partir da sua realidade interna, envolvendo a comunidade em múltiplos exemplos de boas práticas geradas para dentro da instituição, e de dentro para fora, em conjunto com outros intervenientes», explica Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria. «As ações desenvolvidas durante uma fase inicial do “100% IN”®, que contou a colaboração de professores, técnicos e estudantes, ainda enquanto projeto piloto, permitiram obter um diagnóstico efetivo da situação dos estudantes com necessidades específicas e delinear respostas adequadas para uma melhor inclusão, e, desta forma, apresentar medidas inovadoras para as necessidades encontradas», revela.

Entre as medidas adotadas no âmbito do “100% IN”®, foi criado o Gestor de Caso, que se apresenta como um facilitador e interlocutor privilegiado que acompanha individualmente cada estudante, permitindo conhecer as suas necessidades específicas e promover assim a sua autonomia; o Cartão de Crédito de Horas de apoio letivo, desenvolvido para colmatar a necessidade de apoio pedagógico extra-aulas, que consiste na aplicação do valor da propina no reforço do apoio à aprendizagem do estudante, sendo a gestão da sua responsabilidade; foi implementada uma maratona anual de ideias, o Hackathon 100% IN, que apresenta desafios à comunidade educativa na procura de soluções mobilizadoras da inclusão integral dos estudantes com necessidades especiais específicas; além da implementação da rede Buddy 100% IN, que consiste no apoio à integração académica e social desenvolvida entre colegas.

No ano letivo da sua estreia (2018/2019), o “100% IN”® chegou a 103 estudantes com necessidades específicas, e o Politécnico de Leiria assumiu o desenvolvimento de uma estratégia de intervenção organizada e sustentável para garantir que estes estudantes entrassem, permanecessem e concluíssem a sua formação académica no ensino superior.

A candidatura ao programa Portugal Inovação Social surgiu da necessidade de garantir a continuidade do projeto em relação à operacionalização e organização de recursos necessários para o acompanhamento adequado dos estudantes. A formalização desta candidatura contou com o apoio de entidades parceiras do Politécnico de Leiria, enquanto investidores sociais, especificamente a Fundação Caixa Agrícola de Leiria, o Grupo NOV, a Incentea, a Tecfil, a Iberomoldes, a Bollinghäus, a Moldetipo, a Planimolde, a DRT, a MD Moldes, a Solancis e a NIGEL.

