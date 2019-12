Economia Produção da Maçã de Alcobaça 2019 é uma das melhores de sempre A produção deste ano de Maçã de Alcobaça atingiu as 60 mil toneladas passíveis de certificação, o que representa um crescimento de 10%, em relação ao ano passado. 26-11-2019 | Paulo Alexandre Para o crescimento contribuíram o “aumento de novos pomares na região, mais eficazes e com uma qualidade muito superior”, segundo o presidente da Associação de produtores da Maçã de Alcobaça, Jorge Soares.

“As perspetivas são boas. Terminou a colheita das variedades de verão, que representam a produção da maçã de Alcobaça, parte da qual já foi vendida e exportada. Recuperou-se a quebra de produção do ano passado e cresceu-se, também, graças ao investimento e aos novos pomares que entraram em produção”, esclareceu.

Para além do registo de crescimento da produção, Jorge Soares destaca, ainda, a qualidade dos frutos.

“Toda a colheita aconteceu em período seco, o que se traduziu numa consistência muito boa. É um ano excelente”.

O aumento da produção poderá, contudo, fazer desequilibrar o mercado da procura.

“Poderemos corrigir os preços. É fruto da lei da oferta e da procura”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com