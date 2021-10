Educação Universidade Sénior da Nazaré participa em intercâmbio Europeu sobre Práticas Educativas A Universidade Sénior da Nazaré (USN) irá participar no Projeto Europeu – Safer +55 - Intercâmbio Europeu sobre as Boas Práticas Educativa, em representação de Portugal, cujo encontro decorrerá na Eslováquia, de 9 a 16 de outubro. 15-10-2021 | JL A Nazaré e a RUTIS estarão no encontro, que junta mais cinco países/ parceiros (Polónia, Eslováquia, Portugal, Roménia, Republica Checa e Polónia), em representação do país, numa iniciativa que tem, entre os seus objetivos, promover a troca de experiências, a partilha, a capacitação e a informação.



A USN estará representada por Manuel Sequeira, a Coordenadora Técnica da USN, Filipa Lopes e onze seniores da USN Sede e Polos (Valado dos Frades, Famalicão e Fanhais) que ao longo do funcionamento desta entidade contribuíram para a promoção do envelhecimento ativo no concelho da Nazaré, através do seu trabalho voluntário, “cooperando para a felicidade e boas práticas na comunidade sénior”, refere a coordenação da USN.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com