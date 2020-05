Economia Policlínica da Benedita e Benecar distinguidas com o Prémio Cinco Estrelas Regiões A Policlínica Central da Benedita e a Benecar foram as marcas da região distinguidas com o Prémio Cinco Estrelas Regiões. As duas empresas da Benedita foram distinguidas nas categorias de clínicas médicas e stands de automóveis usados, respetivamente. 14-05-2020 | Paulo Alexandre A Policlínica Central da Benedita, gerida pelo Grupo H Saúde, arrecadou vários votos do público e a qualidade foi também reconhecida por um comité de avaliação. Já a Benecar foi a mais elogiada na categoria de stands de automóveis usados do distrito de Leiria.

Na edição de 2020, o Prémio Cinco Estrelas Regiões tem como objetivo não só reconhecer empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional, mas também identificar o que de melhor existe em Portugal ao nível de recursos naturais, gastronomia e vinhos, arte e cultura, monumentos e património, aldeias e vilas, entre outros ícones de referência e interesse nacional.

O Mosteiro da Batalha, a Ginja d'Óbidos e as Brisas do Lis foram também distinguidas na 3.ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões.

