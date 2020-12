Nazaré, Educação Câmara mantém refeições a alunos em período de férias de Natal O Município da Nazaré vai manter a distribuição de refeições escolares durante o período das férias de natal aos alunos de ‘Escalão A’ da Ação Social Escolar. 17-12-2020 | JL O serviço será disponibilizado nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro, bastando, para tal, que os Encarregados de Educação interessados informem os professores titulares, educadores e diretores de turma ou, em alternativa, enviem um e-mail para: edu.alimentar@cm-nazare.pt, até ao dia 17 de dezembro.



A informação a entregar deve conter o nome completo do aluno; anocurricular e Escola que o aluno frequenta; nome do Encarregado de Educação; morada atual e contacto telefónico atualizado.

