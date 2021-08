Política Miguel Silvestre candidato à Câmara Municipal de Alcobaça pela Iniciativa Liberal Miguel Silvestre, director do Parque Tecnológico de Óbidos, é o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Alcobaça nas eleições autárquicas. 23-07-2021 | Paulo Alexandre O cabeça-de-lista justifica a candidatura com a sua insatisfação com o rumo e ambição registados no concelho, e promete uma agenda diferente.



Os princípios da IL “são os que Alcobaça precisa”, explicou à agência Lusa o candidato que, caso seja eleito, tem como prioridades aliviar a carga fiscal dos impostos municipais, atrair investimento ao concelho, e apostar na infância com instalações e políticas educativas diferentes.



Miguel Silvestre considera fundamental concluir os investimentos para cobrir todo o concelho de infraestruturas de saneamento básico e adianta que “ter apenas 54% da rede concluída é inaceitável”, e ter um modelo de governação mais transparente, mais digital e mais participado pelos cidadãos.



O militante da Iniciativa Liberal, partido que concorre pela primeira vez às eleições autárquicas, é há sete anos diretor do Parque Tecnológico de Óbidos, concelho onde já foi responsável pela Rede de Museus e Galerias Municipais e adjunto do anterior presidente da câmara enquanto coordenador da estratégia ‘Óbidos Criativa’. É licenciado em História e tem pós-graduações em Museologia e Ciências Documentais.



Miguel Silvestre afirma que se vê e revê nos habitantes dos lugares, freguesias, vilas e cidade. “Residi quase toda a minha vida no concelho de Alcobaça e quero ajudar a criar as oportunidades que faltaram sempre que procurei Alcobaça”.



Miguel Silvestre tem 44 anos, reside no concelho e é militante da Iniciativa Liberal, partido que concorre pela primeira vez às eleições autárquicas. É há sete anos director do Parque Tecnológico de Óbidos, concelho onde já foi responsável pela Rede de Museus e Galerias Municipais e adjunto do anterior presidente da câmara enquanto coordenador da estratégia ‘Óbidos Criativa’. É licenciado em História e tem pós-graduações em Museologia e Ciências Documentais.



A presidência da Câmara de Alcobaça é disputada por Miguel Silvestre (IL), Clementina Henriques (CDU), Hermínio Rodrigues (PSD), Carlos Guerra (PS), António Vieira (CDS), Rui Alexandre (Movimento ‘Nós Cidadãos’) e Isabel Ventura (Chega). Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com