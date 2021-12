Política Pedro Marques eleito presidente da juventude socialista da Nazaré Foram realizadas no passado dia 5 de novembro, as eleições para os novos órgãos concelhios da Juventude Socialista da Nazaré para o biénio 2021-2023. Assumem as novas funções no secretariado concelhio: Pedro Marques (Presidente); Rafael Coelho (Vice-Presidente); Carolina Silva (Vice-Presidente); João Vieira; Joana Santos Alexandre; João Dias; Bernardo Silva e Bárbara Araújo. Foram igualmente eleitos os novos elementos que compõem a mesa da assembleia de militantes, João Formiga (Presidente); Danilo Estrelinha (Secretário) e Cátia Carlinhos (Secretária). 25-11-2021 | A cerimónia de tomada de posse decorreu no passado dia 13 com a presença de dirigentes nacionais e distritais da Juventude e do Partido Socialista.

Segundo Pedro Marques, "A política afastou-se dos Jovens! E os jovens não estão de costas voltadas com a política, estão de costas voltadas com a politiquice! É hora de enfrentar esta problemática e cativar os jovens para a participação cívica, com discussões pragmáticas, com soluções práticas, exequíveis a curto e médio prazo. As gerações mais novas não esperam, o mundo de hoje não espera, e a política não pode esperar que as gerações de ontem decidam o presente e futuro sem a nossa colaboração.

Seremos próximos, ouvintes e atentos às necessidades dos munícipes do concelho da Nazaré. Contamos, neste mandato autárquico que se inicia, com 5 jovens eleitos nas listas do Partido Socialista. Faremos a diferença, por uma Nazaré com futuro, hoje!".

