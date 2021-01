Regional Nova provedora da Misericórdia diz que “sustentabilidade financeira” é uma das grandes preocupações Na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha (SCMCR) para o quadriénio 2021-2024, a nova provedora, Maria da Conceição Pereira, disse que “uma das preocupações é a sustentabilidade financeira da instituição enquanto prestadora de serviços para apoiar quem mais precisa”. 14-01-2021 | Marlene Sousa As questões financeiras são um dos principais focos da equipa que tomou posse no dia 10 de janeiro na no edifício sede da SCMCR (ginásio). “Promover a sustentabilidade da Santa Casa é preparar um futuro melhor para a instituição porque sem esse equilíbrio no setor financeiro corremos o risco de não conseguir manter a casa”, apontou a nova responsável.

A provedora explicou que é a “instituição que tem o maior número de valências” e pretende “continuar a dignificar a primeira casa de solidariedade social do concelho, que é uma referência”.

Perante o cenário socioeconómico e financeiro, que no ano 2020 teve mais despesas devido à pandemia, Maria da Conceição Pereira disse que a equipa irá “agarrar este desafio numa altura de crise sanitária com vista a que esta casa consiga cumprir o seu compromisso e também melhorar as infraestruturas do edifício e para isso contamos com a ajuda da autarquia, segurança social e da população e empresas da região através de donativos”.

“Há valências que apenas existem nesta Santa Casa e por isso temos que as preservar, como é o caso do CAT, do Lar da Infância e Juventude, o Centro de Acolhimento Temporário, CLDS 3G | Ponto de Ajuda 3, entre outros”, o que é para Maria da Conceição Pereira uma grande “responsabilidade”.

A nova provedora lembrou que foi feita uma candidatura ao programa Pares para a requalificação da Casa de Repouso no valor de cerca de 100 mil euros. Ainda não há informação da sua aprovação.

Outra missão dos órgãos socais é definir qual o destino a dar à mais recente propriedade que foi adquirida na estrada para a Foz do Arelho (antiga loja de bicicletas).

A provedora elogiou o papel dos órgãos sociais que, em áreas diferentes, irão de uma forma voluntária “servir não só a instituição, mas acima de tudo as pessoas do concelho que nos procurarem”.

Destacou ainda os trabalhadores da instituição, que têm um papel muito importante no funcionamento da casa e que “têm neste contexto da Covid-19 feito um trabalho notável, sabendo ultrapassar as dificuldades e os desafios”.

Segundo indicou, nos últimos testes que fizeram há cerca de uma semana “todos os utentes e colaboradores deram negativo”.

Quanto à vacinação contra a Covid-19 que já arrancou em alguns lares no país, a nova provedora afirmou que não tem ainda informação sobre essa matéria.

Se não fosse a pandemia, a cerimónia de tomada de posse teria sido muito diferente. “Hoje seria o dia em que iriámos comemorar o início do ano com um almoço com todos os trabalhadores, infelizmente não o pudemos fazer nem pudemos convidar para aqui estar connosco neste dia importante outras entidades”, apontou a responsável.

Primeira mulher a liderar os destinos da SCMCR, Maria da Conceição Pereira recordou que “quem fundou as misericórdias foi a Rainha D. Leonor”. Deixou um “agradecimento público” ao presidente cessante, Lalanda Ribeiro, que assistiu à cerimónia de tomada de posse de forma virtual. “Foram 34 anos à frente da instituição e foi realmente uma pessoa extraordinária que se dedicou de corpo e alma, e que alargou as valências da Santa Casa e vai ser difícil substitui-lo”, salientou.

Lalanda Ribeiro disse que não conhece ninguém mais apto para o cargo que Maria da Conceição Pereira, uma vez que foi presidente da Mesa da Assembleia Geral e é vereadora responsável pelo pelouro da ação social.



Tinta Ferreira pede donativos para a Misericórdia



O presidente da Câmara das Caldas não poupou elogios ao provedor cessante, pelo “grande trabalho que desenvolveu à frente da instituição”.

Segundo o autarca, “hoje as pessoas não se lembram da realidade desta casa na entrada de Lalanda Ribeiro”. “Era uma altura de grandes dificuldades e o provedor teve um grande espírito lutador, nunca baixou os braços e dedicou muito de si à instituição, deixando um trabalho notável que deve orgulhar a população do concelho”, salientou.

Sobre o futuro da SCMCR, Tinta Ferreira pediu à comunidade que ajude a instituição para que possa fazer face às valências que tem. “Ao longo do tempo as pessoas sempre tiveram a noção que era preciso apoio dos cidadãos e das nossas empresas para que esta instituição pudesse fazer aquilo que mais ninguém faz, quer no apoio aos mais carenciados quer no apoio a crianças e jovens”, declarou.

Segundo adiantou o autarca, “é uma instituição de referência e presta alguns serviços à comunidade em áreas que mais ninguém tem e para que consiga continuar a desenvolver as suas atividades não é suficiente aquilo que está instituído através dos apoios dos dinheiros públicos”.

Tinta Ferreira também elogiou a nova provedora, considerando que “é a melhor pessoa para a função devido ao conhecimento que tem nesta área e à sua capacidade de trabalho”. O autarca esclareceu que o trabalho da provedora é a título voluntário.



Órgãos Sociais para o quadriénio 2021-2024



Mesa da Assembleia Geral

Presidente – Jorge Varela

Germano Marques

Irene Maria Costa



Mesa Administrativa

Provedora – Maria Conceição Jardim Pereira

Ana Cristina Rodrigues

Carlos Manuel Xavier

Jorge Barosa

Soraia da Silveira

António Cipriano da Silva

Margarida Luís Ferreira

Suplentes – Alberto Pereira

Elizabete Ferreira

José Emanuel Ferreira



Conselho Fiscal

Presidente - Pedro Marques

Filomena Rodrigues

Manuel dos Santos

Alberto Simões Cortez

João Manuel Girão

Armindo Garcia

