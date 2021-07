Nazaré Concurso para o "Interface de Transportes Públicos — Av. do Município" ficou vazio Foi atualizado o valor do concurso para a construção da interface de transportes públicos previsto para a Avenida do Município, na Nazaré. 02-07-2021 | JL O acréscimo de mais 414.751,45 euros foi a medida mais recente aprovada pelos órgãos autárquicos para este concurso, que visa executar um espaço onde os passageiros poderão aguardar e apanhar os transportes públicos, atualmente instalados nas imediações da Biblioteca Municipal.



O novo procedimento de concurso público para adjudicação dos trabalhos referentes à empreitada do interface foi aberto em dezembro de 2020, mas à semelhança do sucedido no procedimento anterior, “não foram rececionadas quaisquer propostas, os concorrentes somente apresentaram declarações de não apresentação de proposta, pelo facto das mesmas excederem o valor base do procedimento”, refere o documento enviado à Assembleia Municipal, que decorreu na passada sexta-feira.



Ainda de acordo com o mesmo documento, “a solução preconizada seria solicitar a revisão da estimativa orçamental a um outro gabinete projetista, de modo a elevar os valores unitários do mapa de quantidades, e adequá-los aos valores praticados atualmente”, tendo sido apresentada a nova revisão do preço base, “que se situa em 1.462.046,65 € sem IVA, ou seja, mais 414.751,45 € que o valor aprovado no procedimento anterior”.

O prazo de execução previsto no Caderno de Encargos é de 365 dias, com início provável dos trabalhos em setembro de 2021.

Projetado para um terreno municipal na Avenida do Município, junto à Biblioteca Municipal, próximo do centro e da praia, terá como função fazer o interface entre as carreiras urbanas e de acesso às povoações vizinhas e as carreiras nacionais da rede de expressos, a futura ciclovia da Avenida do Município, e a mobilidade pedonal aos principais equipamento e serviços do concelho.

Prevê, também, a instalação de um posto de bicicletas elétricas, funcionando como um hub de mobilidade.

A localização apresenta-se próxima do centro da vila e da praia, permitindo uma boa utilização pela população.

O equipamento irá substituir o equipamento existente, provisório por longos anos.

A autarquia acredita que este equipamento irá contribuir para a melhoria da rede de interface e redução do tempo de transporte por maior operacionalização logística.

