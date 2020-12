Regional Filmes do Centro de Portugal distinguidos em Cannes Os filmes “A Vida é Agora” e “Chegou o Tempo” estão entre os finalistas da competição na categoria “Filmes de Turismo”. 17-12-2020 | Dois filmes promocionais do Turismo Centro de Portugal foram distinguidos na 11.ª edição dos Cannes Corporate Media & TV Awards, um dos mais importantes festivais internacionais de filmes promocionais, que decorreu de forma virtual na cidade francesa.



Os filmes “A Vida é Agora” e “Chegou o Tempo” mereceram a honra de integrar a curta lista de 14 finalistas na categoria “Filmes de Turismo”. Desta forma, suplantaram muitos outros filmes concorrentes, provenientes de todo o mundo, que não chegaram a esta fase da competição.



“Estas distinções, num festival tão emblemático como é o de Cannes, tem um significado muito especial para o Turismo Centro de Portugal. Os dois filmes finalistas foram realizados em plena primeira fase da pandemia e na sua base está uma mensagem de esperança em dias melhores: a esperança de que o pesadelo que estamos a viver vai passar e que o Centro de Portugal está preparado para receber os visitantes de braços abertos”, sublinha Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal. “Dedico estas distinções aos milhares de portugueses que dedicam a sua vida à atividade do turismo, entre empresários, trabalhadores e associações, que tudo estão a fazer para ultrapassar uma fase tão difícil”, acrescenta.



O filme “Chegou o Tempo” inseriu-se numa campanha lançada pelo TCP em maio, que teve como objetivo mostrar aos portugueses que o Centro de Portugal é o destino mais indicado para ultrapassar os dias difíceis do confinamento a que estiveram sujeitos: um destino mais seguro, mais autêntico, mais pessoal e mais sustentável. Pode ver o filme “Chegou o Tempo” nesta ligação: https://youtu.be/f2Ueu6Goa48.



Antes desta distinção, "Chegou o Tempo" já tinha conquistado um Silver Award no 11.º Festival Internacional de Filmes de Turismo de Amorgos, Grécia, e um segundo lugar no Festival Terres, em Espanha.



“A Vida é Agora”, gerado em plena pandemia, é um sinal de esperança e renascimento. Pode vê-lo nesta ligação: https://youtu.be/j1J5Lif0Rmw.



O filme foi apresentado no início do verão e venceu já prémios importantes: foi galardoado com o Grande Prémio da competição nacional do ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, em Viseu; ainda no mesmo festival, venceu o 1.º lugar na categoria Responsabilidade Social, o 1.º lugar na categoria "Destinos – Regiões", ambos na competição nacional, e o 2.º lugar na categoria "Destinos – Regiões", na competição internacional; e foi contemplado ainda com o 1.º lugar na categoria "Destinos Turísticos – Região", no 13.º Festival Internacional de Filmes de Turismo "TourFilm Riga", Letónia; e com o prémio "White Acacia" no SILAFEST - 12.º Festival Internacional de Filmes de Turismo e Ecologia, Sérvia.

