Alcobaça Tradicional Feira de São Simão decorrerá de 29 a 1 de novembro A tradicional feira de venda de frutos secos, passados e de produtos alimentares regionais foi adaptada à nova realidade pandémica do Covid-19 e irá decorre de 29 de outubro a 1 de novembro. 29-10-2020 | PA O mercado municipal continuará a ser ponto de encontro dos frutos secos e dos passados, tão típicos e apreciados nesta quadra, assim como outros produtos alimentares regionais: queijos, enchidos, azeite e doces tradicionais, como as típicas broas de batata doce, entre muitas outras iguarias.

A organização do evento é da Câmara Municipal de Alcobaça que anunciou, em simultâneo com a data, as regras de segurança para o acesso do público ao local, que obedecem às recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O Município alerta ainda para o facto de qualquer evento estar sujeito a adiamento ou cancelamento de acordo com diretrizes decorrentes da evolução da pandemia do COVID-19.

