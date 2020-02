Alcobaça Alcobaça Câmara Municipal assina protocolo para apoio na aquisição de medicamentos A Câmara de Alcobaça aderiu a programa “abem” através de protocolo que assinou com a Associação Dignitude e que irá ajudar os alcobacenses com dificuldades económicas na compra de medicamentos. 14-02-2020 | Paulo Alexandre Em todo o país, estima-se que um em cada dez portugueses não compram os medicamentos prescritos pelo médico por falta de condições financeiras para os adquirir.

Para colmatar esta realidade que atinge mais de um milhão de pessoas em Portugal, a associação “Dignitude” criou o programa “abem”, do qual a Câmara Municipal de Alcobaça é, desde o passado dia 3, parceiro institucional.

A assinatura do protocolo de adesão da autarquia a esta iniciativa realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, tendo a associação sido representada por Maria de Belém Roseiro.

O programa “abem” funciona com base num fundo social de donativos recolhidos através de diversas campanhas de sensibilização para o problema da carência económica de doentes crónicos e outras situações de necessidade.

Os donativos (concedidos por pessoas particulares, empresas e outras entidades coletivas) são aplicados a 100% na comparticipação de medicamentos que podem ser adquiridos por beneficiários devidamente identificados por um conjunto de entidades capacitadas para o efeito, entre as quais, agora, se inclui a Câmara Municipal de Alcobaça.

Os serviços sociais da autarquia irão identificar pessoas e/ou famílias em situação de carência económica, a quem será atribuído um cartão “abem”, com o qual poder-se-ão dirigir às farmácias parceiras do

programa e adquirir os seus medicamentos de forma comparticipada.

“Este investimento por parte da Câmara resulta num serviço de apoio social de extrema relevância para muitas pessoas do concelho cuja situação em que vivem é um reflexo dos desequilíbrios estruturais da

sociedade em que vivemos.

“Temos o dever de ajudar quem mais precisa”, diz o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Inácio.

Maria de Belém Roseiro declarou que “esta situação tem vindo a tomar proporções desumanas e sentimos o dever de, em conjunto, trabalhar de forma focada e estratégica na sua mitigação. Estamos convictos que esta solução poderá mudar a vida de muitas famílias do concelho de Alcobaça.”

O "abem" é um programa solidário concebido e implementado pela Associação Dignitude, que resulta da parceria entre o setor social – Cáritas Portuguesa e Plataforma Saúde em Diálogo – e o setor da saúde – Associação Nacional das Farmácias e Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.

