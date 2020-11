Educação Prazo para a entrega de candidaturas às Bolsas de Estudo do Ensino Superior até 3 de novembro Os alunos do concelho da Nazaré a frequentar o Ensino Superior podem candidatar-se às Bolsas de Estudo do Município da Nazaré, formalizando o seu pedido até ao próximo dia 27 de novembro, em envelope fechado, que deve ser entregue nas Relações Públicas da Autarquia. 12-11-2020 | JL O formulário de candidatura e a respetiva documentação devem ser entregues em envelope fechado, dentro do prazo indicado para período de candidatura, no horário: 8h30-13h00; 14h00-16h00.

A atribuição das bolsas tem entre os seus objetos apoiar o ingresso e o prosseguimento de estudos a estudantes com aproveitamento escolar que, por falta de condições económicas, têm dificuldades em continuar a sua formação no ensino superior.

Serão atribuídas até 10 bolsas, no valor de 1000€ (mil euros) anuais, que será pago em uma tranche única.

Os interessados devem formalizar a sua candidatura todos os anos, mediante a entrega de formulário próprio e no prazo estabelecido para o efeito.

Podem candidatar-se os alunos quer residam no concelho há, pelo menos, 5 anos; não possuam licenciatura, bacharelato, doutoramento ou graus de equivalência; tenham obtido aproveitamento escolar no ano letivo anterior da candidatura de acordo com o regulamento; não exerçam qualquer atividade renumerada; estejam matriculados em regime ordinário; tenham terminado o ensino secundário nos estabelecimentos escolares do concelho (exceto os alunos que tenham ido estudar para fora devido à falta de oferta formativa no concelho); não possuam rendimento mensal per-capita superior ao indexante dos apoios sociais, e ainda estudantes que tenham mudado de curso por qualquer motivo (ver condições no regulamento).

Após a receção da documentação, o Gabinete de Educação irá analisar o processo, sendo o candidato informado pelos Serviços acerca do seu processo logo após a validação da informação prestada.

Nos casos em que se verifique alguma insuficiência na informação apresentada, o candidato será notificado pelo Gabinete de Educação a atualizar o processo, entregando os documentos solicitados (receção do Município e/ou no Gabinete de Educação, na Biblioteca Municipal, ou se for caso disso, marcando atendimento presencial, pelo email: educacao@cm-nazare.pt)

