Desporto Surfista Lucas Chianca volta a vencer o Nazaré Challenge O brasileiro Lucas Chianca venceu o prémio para o melhor desempenho no Nazaré Challenge, prova do circuito mundial de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), disputada na segunda feira na praia do norte. 17-12-2021 | JL Lucas Chianca destacou-se entre os 'big riders', conquistou 23,34 pontos, nas suas três melhores ondas, sendo destacado com o prémio 'performance' masculina da prova.



O brasileiro arrebatou também o galardão para a equipa, juntamente com o havaiano Kai Lenny, que tinha vencido individualmente na última edição da competição, em 2019.



O prémio superação foi entregue ao também brasileiro Pedro Scooby, que durante a jornada competitiva somou 22,9 pontos, destacando-se de Kay Lenny, com 19,07.



Nesta hierarquia, Nic von Rupp foi o português mais bem colocado, com 14,01, à frente de João de Macedo (11,17) e António Silva (10,37).



A francesa Justine Dupont conquistou o título de melhor desempenho feminino, superando as brasileiras Maya Gabeira e Michelle des Bouillons.

