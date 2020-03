Desporto Surfista havaiano Kai Lenny nos prémios do ‘Challenge’ Kai Lenny, surfista havaiano, venceu os prémios do Nazaré Tow Surfing Challenge para a "melhor onda do dia". 06-03-2020 | JL Para além do prémio individual, recebeu com o brasileiro Lucas Chianca a distinção para a "melhor dupla" da prova disputada na Praia do Norte.

No quadro feminino, a francesa Justine Dupont ganhou o galardão para a "melhor onda do dia", tendo o prémio "compromisso" sido entregue à equipa de segurança na água, liderada por Edilson Assunção “alemão de Maresias”.

Os prémios foram atribuídos no âmbito da competição organizada pela Liga Mundial de Surf (WSL), num dia em que se registaram ondas de quase 20 metros de altura numa Praia que detém 3 recordes mundiais do Guiness.

