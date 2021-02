Nazaré Nazaré tem uma das praias mais azuis do país A Nazaré foi distinguida com uma das Menções Honrosas para o galardão “Município + Azul”. 04-02-2021 | JL Este prémio é um reconhecimento que resulta do desempenho nas atividades de educação ambiental, realizadas no âmbito do Programa Bandeira Azul.



Em 2020, o prémio teve em consideração as dificuldades provocadas pelo Covid-19, que impediu a realização de atividades inicialmente planeadas, nomeadamente aquelas que contavam com a participação do público.



Face às adversidades, destacaram-se os promotores que conseguiram manter o planeado como também aqueles que fizeram adaptações e procuraram forma de chegar a um maior número possível de pessoas.



Este prémio é atribuído ao Município/Marina de cada região que obtém melhor classificação nas Atividades de Educação Ambiental. A avaliação é efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Coordenação Nacional do Programa Bandeira Azul.



A realização de, pelo menos, 6 atividades de educação ambiental é um dos critérios imperativos do Programa Bandeira Azul. Por norma, é obrigatória a realização de atividades de 4 tipologias diferentes: informação e sensibilização ambiental; participação passiva; participação ativa e efeito multiplicador.

