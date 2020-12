Ocorrências Jovem de 19 anos detido na Benedita por tráfico de estupefacientes O Posto Territorial de Benedita da GNR deteve, no passado dia 7, um homem de 19 anos por tráfico de estupefacientes na Benedita. 17-12-2020 | PA No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares abordaram um veículo suspeito próximo da localidade, tendo apurado que o homem tinha na sua posse 20 doses de cocaína, conduta que levou à sua detenção.



Após a realização de uma busca domiciliária, foram ainda apreendidas 90 doses de haxixe e 102 gramas de folhas de cannabis, bem como outros produtos associados ao tráfico de estupefacientes, entre eles uma balança de precisão, uma faca e 180 euros em numerário.



O suspeito foi ainda detido por falta de habilitação legal para conduzir. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com