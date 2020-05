Nazaré Junta da Nazaré apoia Bombeiros da Nazaré A Junta da Nazaré deu 2.500 euros aos Bombeiros da Nazaré como apoio à recapitalização da corporação após os elevados investimentos feitos no combate à Covid-19. 14-05-2020 | JL O presidente da Junta da Nazaré, João Formiga, explica que se tratou de " uma pequena contribuição para melhorar as condições de trabalho dos operacionais e as condições dos utentes que possam vir a precisar desta corporação".

O gesto da autarquia teve um elogio público, pelas redes socais, do Comandante da Corporação, João Estrelinha

“São gestos de louvar num momento em que toda a comunidade tem de estar unida para que possamos ultrapassar esta pandemia. Este apoio acresce ao que anualmente é dado pela Junta de Freguesia da Nazaré”.

João Estrelinha admite que ao longo deste período de combate ao COVID-19 vários agentes, públicos e privados, acompanharam as necessidades do Corpo de Bombeiros.

O apoio financeiro da Junta de Freguesia da Nazaré, permitirá “adquirir mais material de proteção” e melhorar as condições de “segurança de todos os operacionais”.

João Estrelinha termina a sua mensagem com o agradecimento da comunidade aos bombeiros, nomeadamente das Forças de seguranças, Serviço Municipal Proteção Civil, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, "que tem sido permanente para que tudo decorra pelo melhor no concelho".

