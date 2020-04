Sociedade Nazaré mantém celebrações religiosas da Páscoa sem presença da habitual multidão A Paróquia da Nazaré levou, na passada sexta-feira, as imagens de Nossa Senhora da Soledade e do Senhor dos Passos a casa dos munícipes numa via sacra noturna, diferente do habitual devido ao período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, para celebrar a fé com todos os devotos. 15-04-2020 | JL O Tríduo Pascal, o conjunto de três dias celebrados no Cristianismo, composto pela Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa (Dia da Paixão do Senhor), o Sábado Santo (com Vigília Pascal), celebrado em memória da Paixão, morte e ressurreição de Jesus, conforme os Evangelhos, foi celebrado à distância, sem a presença de público, com a realização de missas online e a “via sacra”.

Com o apoio de devotos, Confraria NS Nazaré, Junta de Freguesia da Nazaré e Esquadra local da PSP, as duas imagens percorreram as principais ruas da vila, em carrinhas, acompanhadas pelos padres Paolo Lagatta e Salvatore Forte, que presentearam os habitantes com várias canções e rezas. A Vigília Pascal foi feita a partir do Santuário para a casa dos fiéis.

Esta foi a forma encontrada, pela Paróquia e Confraria NS Nazaré, para chegar aos munícipes, confinados às suas casas, sem se poderem deslocar aos locais de culto para acompanhar as tradicionais celebrações desta época.

“A iniciativa surgiu no intuito de animar a população num momento tão marcante como o que estamos a viver, e tentar unir uma forte devoção tradicional, a do Senhor dos Passos, com uma mensagem de esperança própria do tempo Pascal”, explica Paolo Lagatta.

As mensagens de agradecimento e de louvor pela iniciativa não se fizeram esperar. “Não havia casa, quintal ou janela que, mesmo nos lados mais recônditos, não tivesse uma vela, colcha ou pequeno sinal. De repente fez-se uma grande luz em toda a vila, e a noite pareceu até mais serena, os ânimos aliviados, os prantos e as rezas atendidas. Um momento histórico que ficará na memória de quem o organizou e de toda a população. Agradecimento especial à PSP que se encarregou do percurso”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com