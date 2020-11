Alcobaça Centro Drive Thru muda localização para a Nova Alcobaça A tenda drive thru de rastreio ao Covid-19 entrou em funcionamento na Nova Alcobaça, em frente à Decathlon, na passada segunda-feira, 9 de novembro. 12-11-2020 | Paulo Alexandre A deslocalização da tenda drive-thru para a Nova Alcobaça surge depois de vários munícipes se terem referido à desadequação da existência daquele rastreio junto aos equipamentos desportivos usados diariamente por escolas, adultos e crianças, e a sua proximidade à Escola Frei Estêvão Martins, para além do condicionamento de circulação automóvel que foi provocando nos últimos dias, com o aumento do número de testes ali realizados diariamente.

De acordo com o Presidente da Câmara, Paulo Inácio, só na última semana de outubro, realizaram-se na tenda drive-thru “cerca de um milhar de testes”.

O autarca anunciou, ainda, a contratualização de uma reserva importante de testes rápidos para alvos específicos da sua população, “de modo a acautelarmos a eventual omissão ou incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de realizar a despistagem e a testagem necessárias”, o que acontece no âmbito da OesteCIM.

"Quero também deixar bem claro que em caso de necessidade, e por solicitação das autoridades de saúde ou da segurança social, será reinstalado o hospital de campanha no Pavilhão Municipal, com cerca de 40 camas, em menos de 12 horas. Esta infraestrutura, como é do conhecimento geral, está devidamente analisada, estudada e pré-preparada para o efeito".

