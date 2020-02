Educação Concurso Nacional de Leitura em fevereiro A fase municipal da 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura, uma iniciativa do Ministério da Educação através do Plano Nacional de Leitura, que visa estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora, terá início a 10 de fevereiro. 30-01-2020 | Paulo Alexandre A Biblioteca Municipal de Alcobaça irá acolher esta fase do concurso que tem como destinatários alunos dos 1.º,2.º, 3.º ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário.

Ao longo de toda a prova, os alunos irão ter a oportunidade de ler um conjunto de obras selecionadas pelo júri para depois fazerem a “defesa” de um livro, na qual será avaliada a expressividade da leitura e a capacidade de argumentação.

Nesta Fase Municipal, para a qual foram selecionados alunos submetidos a provas realizadas nas escolas, estarão a concurso as seguintes obras:

1º ciclo – “A Princesa Baixinha”, Beatrice Masini

2º ciclo – “A História de Catherine”, Patrick Modiano

3º ciclo – “Bicicleta à Chuva”, Margarida Fonseca Santos

Ensino Secundário – “O Pintor debaixo do lava-loiças”, Afonso Cruz

A grande final do 14ª Concurso Nacional de Leitura está marcado para o dia 6 de junho, em Oeiras. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com