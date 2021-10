Educação Candidaturas às bolsas de estudo para estudantes do ensino superior O período para a formalização de candidaturas aos apoios concedidos pelo Município da Nazaré à continuação de estudos decorre durante o mês de outubro. 15-10-2021 | JL Decorre até dia 29 de outubro o período para a formalização da candidatura às bolsas de estudo do Município da Nazaré destinadas a estudantes do concelho a frequentar o ensino superior, no ano letivo em curso.



O formulário de candidatura e a respetiva documentação solicitada no procedimento devem ser entregues em envelope fechado, no Gabinete de Educação na Escola Básica e na Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, dentro do prazo indicado para período de candidatura.



Depois de entregue, toda a documentação será avaliada pelo Gabinete de Educação e só depois de validada o candidato será informado.



Nos casos em que após a entrega da candidatura se verifique que esta não está em condições de ser validada, o candidato será notificado pelo Gabinete de Educação, a informar da situação bem como da necessidade de atualização do processo, para entregar os documentos em falta (no Gabinete de Educação, ou na Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio).



Atendimento presencial -

Horário: 9h-12h30 e das 14h-16h30

Formulário a preencher: https://www.cm-nazare.pt/viver/educacao/bolsas-de-estudo

Contactos:

fabio.martins@cm-nazare.pt

marta.portugal@cm-nazare.pt Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com