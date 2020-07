Desporto Mundialito 2019 foi um sucesso de audiências A informação do BSWW Mundialito Nazaré, evento de futebol de praia que o Estádio do Viveiro acolheu em agosto do ano passado, chegou a 2,5 milhões de espectadores. 09-07-2020 | JL O evento desportivo contou com a participação das equipas de Portugal, Japão, Espanha e Senegal e a organização do Município da Nazaré e da Beach Soccer Worldwide, o maior organismo internacional de futebol de praia, fundado em 1992.

A campanha digital de divulgação do evento, nomeadamente através da fotografia e vídeo, “foi um sucesso”, refere o relatório da BSWW, adiantando que a promoção nos “Social Media” gerou 13.866 interações.

O relatório estima em 2.895.300€ os ganhos financeiros do evento, repartidos pela economia local (alojamento, restauração e serviços) com 276.300 euros, e pela divulgação televisiva, num espaço mediático avaliado em 2,5 milhões de euros.

O alcance das publicações da BSWW foi de 2 milhões de pessoas (2.000.000M), tendo o campeonato ocupado 450 minutos em diretos para canais de televisão especializados (nacional e internacional), o que fez um total de 7,5h de exposição audiovisual durante 3 dias de evento.

Presencialmente, a edição Mundialito da Nazaré foi acompanhada por cerca de 18 mil pessoas, com idades entre os 14 e os 55 anos, numa audiência dominantemente masculina (58,5%).

O Mundialito é o mais antigo campeonato de futebol de areia, e coube à Nazaré receber a sua 23ª edição. A decorrer quase ininterruptamente desde 1994, o Mundialito é considerado uma das competições de maior prestígio do calendário do Beach Soccer, bem como um evento desportivo regular no verão português, desde que foi trazido para a Europa há mais de 20 anos.

