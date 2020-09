Política Daniel Adrião apoia candidatura à presidência da República de Ana Gomes O alcobacense Daniel Adrião, membro da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, apoia a candidatura à presidência da República de Ana Gomes, que foi anunciada oficialmente na passada quinta-feira. 17-09-2020 | Daniel Adrião, é líder do movimento minoritário “Resgatar a Democracia”, que se opõe à liderança de António Costa. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

