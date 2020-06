Nazaré Novas regras de circulação na Pederneira e Avenida de Badajoz implementadas em meados de agosto Teve início esta semana a empreitada de implementação do Plano de Trânsito na Pederneira e Avenida de Badajoz, que deverá ficar concluído em meados de agosto. A obra, que representa um investimento de 33.496,20 euros. 28-05-2020 | JL O aumento do tráfego e circulação rodoviária no Concelho da Nazaré e a necessidade de adequação das vias à procura estão na origem deste instrumento de ordenamento e gestão de trânsito.

Como objetivo procura a melhoria da qualidade de vida da população residente e visitantes na Pederneira existirá uma alteração de sentidos de trânsito no sentido de promover uma maior fluidez do trânsito; criação de um maior número de vias de sentido único; vias exclusivamente dedicadas ao acesso de moradores e garagem (vias públicas sem saída); vias exclusivamente pedonais (vedadas ao trânsito automóvel); nova sinalização vertical e horizontal; novas travessias de nível para peões (passadeiras) em locais de maior tráfego de peões, como paragens de autocarros e nos pontos de maior atração turística como por exemplo a Praça Bastião Fernandes e o Largo da Misericórdia.

Na Avenida de Badajoz as principais propostas passam por implementar medidas de acalmia de trânsito e redução de velocidade dos veículos motorizados – conseguidas com o estreitamento da via através da criação de 1 faixa de estacionamento longitudinal (paralelo à faixa de rodagem); pintura do eixo da via e delimitação das bermas; reforço dos limitadores de velocidade já existentes; colocação na via de balizas flexíveis em Poliuretano e bandas cromáticas para promover a redução da velocidade do trânsito automóvel; renovação e reforço de sinalização vertical e novas marcas rodoviárias; introdução do imite de velocidade de 40Km – ZONA RESIDENCIAL; implantação de travessias de nível para peões (passadeiras) em pontos mais adequados para controle da velocidade e segurança dos peões; e ordenamento do trânsito e estacionamento, com a proposta de estacionamento demarcado.

Ao nível do estacionamento, num como noutro local, será feito o ordenamento das áreas de estacionamento existente e aumentada a oferta de estacionamento público; melhorada a eficácia da fiscalização do estacionamento ilegal no espaço público; promovida uma maior fluidez da circulação automóvel e pedonal e consolidada a hierarquia da rede rodoviária e evitar o atravessamento dos aglomerados urbanos por parte dos veículos pesados.

Para os Transportes Urbanos e Autocarros Turísticos, uma das novidades será a implementação de uma zona de paragem e estacionamento organizado para viaturas pesadas de turismo junto ao Pavilhão Gimnodesportivo da Pederneira.

