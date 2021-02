Alcobaça Despiste mata jovem em São Martinho do Porto Um jovem de 19 anos morreu na sequência do despiste da viatura que conduzia, na noite da passada sexta-feira, em São Martinho do Porto. 04-02-2021 | Francisco Gomes A vítima, natural de Sintra e residente com o pai em Salir do Porto, perdeu o controlo do veículo ligeiro de mercadorias de dois lugares a seguir a uma curva apertada, na ponte perto da estrada dos Medros, entre São Martinho e Salir, e foi parar a uma ribeira na Vala Real, onde o carro ficou capotado, submerso na água, o que dificultou a sua deteção.

Marcas de derrapagem e a destruição de parte da proteção da ponte acabaram por revelar onde estava a viatura, tendo o socorro mobilizado quatro viaturas e dez operacionais dos bombeiros voluntários de São Martinho do Porto, entre os quais três mergulhadores, e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação das Caldas da Rainha.

“A viatura estava tapada pela água e só tinha uma roda à vista. O corpo encontrava-se no interior e os mergulhadores conseguiram abrir uma das portas com uma alavanca e fizeram a extração imediata”, contou o comandante dos bombeiros voluntários de São Martinho do Porto, João Bonifácio.

Depois de retirado da viatura, ainda foram feitas manobras de reanimação mas o óbito foi declarado no local pela equipa médica.

Segundo apurámos, o corpo não apresentava marcas do acidente. Como as portas estavam bloqueadas pela água “deve ter morrido por afogamento”, admitiu o responsável dos bombeiros. A ribeira, com cerca de dois metros de meio de profundidade, não costuma ter muita água, mas a chuva nos últimos dias fez aumentar o caudal, o suficiente para a água cobrir a viatura. Na altura do acidente estaria a chover torrencialmente.

O alerta foi dado perto da meia-noite, contudo, o acidente terá ocorrido horas antes. “O local é uma estrada com piso escorregadio e que não tem iluminação e onde há vários acidentes. Tem pouco movimento e agora ainda menos em tempo de pandemia e daí a razão de ter estado tanto tempo sem socorro até ser localizado”, relatou João Bonifácio.

As operações demoraram perto de duas horas e meia mas só na manhã de sábado é que o veículo foi retirado da água por um pronto-socorro.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR recolheu vestígios para determinar as causas do acidente.

O cadáver foi transportado pelos bombeiros de Alcobaça para o Instituto de Medicina Legal de Leiria para ser autopsiado.

