Ocorrências Bombeiro de Pataias é suspeito de iniciar incêndio na localidade Um bombeiro de 29 anos foi detido por suspeita de ter ateado um incêndio na zona de Pataias, concelho de Alcobaça, informou a Polícia Judiciária (PJ). 27-08-2020 | Paulo Alexandre De acordo com o comunicado da PJ, o homem residia na zona onde ocorreu o incêndio, o qual terá iniciado com recurso a chama direta.

A PJ informa que reuniu elementos sobre as circunstâncias em que ocorreu o incêndio florestal a 17 de agosto, em Pataias, tendo procedido à detenção do seu presumível autor.

Depois de ouvido em Tribunal, o homem ficou em prisão preventiva

Entretanto, a direção e comando da Associação Humanitária dos bombeiros Voluntário de Pataias emitiu um Comunicado sobre “o que tem vindo a ser escrito acerca de um elemento dos bombeiros pertencente à Equipa de intervenção Permanente (EIP), em funções nesta associação há quatro meses, natural de outro distrito” e que “é suspeito de fogo posto”.

"De imediato deixou de fazer parte do corpo de bombeiros. O assunto encontra-se na alçada das autoridades", refere a direção e o comando que "lamentam o sucedido" e apelamos "à união, apoio e confiança da população geral na corporação".

