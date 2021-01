Nazaré Praia da Nazaré recebeu mais um prémio que a consagra como uma das mais acessíveis do país O Programa “Praia Acessível – Praia para Todos” promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal divulgou o resultado das 25 candidaturas apresentadas ao Prémio em 2020, tendo atribuído à Praia da Nazaré o 2º lugar do Concurso Nacional. 14-01-2021 | JL O promotor da ação elogia o “elevado empenho demonstrado” pelo Município da Nazaré na implementação e dinamização do programa em duas praias do concelho (Praia da Vila e Praia do Salgado), “promovendo, desse modo, a Igualdade de Oportunidades e a Acessibilidade para Todos, e tornando esses espaços de lazer cada vez mais inclusivos durante a época balnear de 2020”.



Recorde-se que a Nazaré foi, em 2018, a primeira praia pública de gestão municipal a obter a certificação ISO 14001:2015, tendo, nos últimos anos, vindo a reunir condições para se tornar numa das mais seguras e acessíveis do país.



Com o apoio do Turismo de Portugal (programa Turismo Acessível), realizaram-se investimentos destinados a aumentar o conforto e segurança dos utilizadores da praia da Nazaré, tendo sido instalados vários equipamentos, entre os quais, rampas, estrados, lava-pés, ecopontos, cadeira anfíbia, 2 zonas de sombreamento com pérgulas, tapetes de acesso à água, sinalização e um mapa 3D em braill; criada a página "praiaparatodos.cm-nazare.pt", construída de acordo com as normas de acessibilidade para invisuais com a informação da praia e dos seus serviços; dada formação a nadadores-salvadores e concessionários sobre turismo acessível e a forma de interação com os utentes com deficiência.

