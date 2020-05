Nazaré Época balnear em preparação sob medidas de segurança A época balnear começará 1 de junho, mas este ano abrirá com algumas regras diferentes de anos anteriores para prevenir novos contágios pelo Covid-19. 14-05-2020 | JL Na prática mais emblemática da Região, prepara-se a época balnear com as atenções postas nas medidas que o Governo irá anunciar no caderno de práticas para o verão 2020. Algumas medidas já começaram a ser estudadas, mas outras estão dependentes da decisão da Administração Central.

A Câmara Municipal aceitou a competência de gestão de praias em 2019, e é, atualmente, responsável pelos licenciamentos na praia da vila e na Praia do Salgado (a Praia do Norte continua a ser da responsabilidade da Capitania, estando a vigilância assegurada pelos nadadores-salvadores num serviço a cargo da Câmara, desde há uns anos).

O Presidente da Câmara, Walter Chicharro, lembra que a garantia do distanciamento dos equipamentos (barracas, sombras individuais, pessoas) do impedimento dos ajuntamentos, para minimizar riscos de contágio, “será um enorme desafio, pela sua complexidade”.

“Sem a colaboração de todos os que virão em busca de sol e praia, descanso e férias, o sucesso das ações das entidades estará reduzido”.

O Serviço Municipal de Proteção Civil da Nazaré, e as entidades ligadas às atividades de praia, designadamente durante o período estival, iniciaram a 2 de maio um debate profundo das propostas do Governo e a sua aplicação localmente.

“A Câmara e a Proteção Civil Municipal, a Capitania e a Associação dos Nadadores-Salvadores podem não ser suficientes para assegurar a aplicação das medidas conhecidas como as mais eficazes de evitar novas contaminações, como os ajuntamentos e o contacto social, numa das praias que, apesar do seu extenso areal, se preenche de gente por altura do verão”, diz o autarca.

Já sobre algumas medidas de gestão dos equipamentos, o autarca adianta que “a implantação das barracas de praia, que tradicionalmente se encontram alinhadas a norte e a sul, e as restantes soluções para o verão que se aproxima, serão alvo de debate entre todas as entidades envolvidas na época balnear da Nazaré, mas a garantir de distanciamento social só será exequível com a ajuda dos veraneantes”.

Está, igualmente, em estudo a colocação de informação ao longo do areal sobre o vírus, as regras em vigor nesta praia, e as medidas de autoproteção que cada um deverá assumir.

“Fizemos, entretanto, chegar ao governo a proposta da presença de fuzileiros ou outros militares para ajudar a controlar e sensibilizar para prevenir os ajuntamentos nas praias”.

O autarca explica que “aguarda as definições do Governo sobre esta matéria, assim como as de eventuais barramentos ou limitações de número pessoas presentes na praia”, mas acredita que “o extenso areal da Praia da Nazaré consiga abarcar com todos os visitantes habitualmente esperados.

Estamos a estudar, com algumas clínicas da região, a prestação de serviços de despiste e controlo do vírus, que pensamos disponibilizar no verão”.

"Quanto à arrumação da praia, iremos espaçar as barracas, com o distanciamento de cerca de 2 metros entre si; iremos aumentar a capacidade de patrulhamento das praias com recurso aos meios que usamos durante a época das ondas grandes (carrinha da pick-up da mercedes, a moto4, e outros equipamentos) com vista, também, à sensibilização das pessoas; e todas as infraestruturas de apoio de praia que gerem ajuntamentos não serão instaladas".

