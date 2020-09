Cultura Dia do Município comemorado com concerto de artistas nazarenos O Dia do Município, a 8 de setembro, será comemorado com a cerimónia protocolar do Hastear da Bandeira, nos Paços do Concelho, às 9h30, e um espetáculo musical por live streaming, a partir das 15h00, de vários músicos da Nazaré, e que a Câmara transmitirá na sua conta de facebook. 27-08-2020 | JL As comemorações do feriado municipal seguem, deste modo, as orientações da nova realidade, motivada pela pandemia do novo coronavírus.

O concerto "Música com Vida" contará com os músicos: Teresa Radamanto, Ricardo Santos, Nuno Veríssimo, Márcio Silvério, Ricardo Caneco, Júlio Estrelinha, André Codinha, Vítor Maurício, Valter Loureiro, Francisco Taveira, Joaquim Silvino, e a produção musical de Nuno Abelha.

