Educação Escolas de Alcobaça e Nazaré aderem ao projeto “Heróis da Fruta” No distrito de Leiria, aderiram, no presente ano letivo, 48 escolas ao projeto “Heróis da Fruta”, promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI). 15-10-2021 | JL Nas edições anteriores, mais de 50% das 502.122 crianças participantes alcançaram a ingestão das porções diárias de frutas e vegetais, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em apenas dez semanas.



Agora, segundo uma nota de imprensa, o projeto regressa para continuar a combater a má nutrição e prevenir doenças crónicas, como a obesidade, a diabetes ou o cancro, através de uma alimentação mais saudável.



Mário Silva, presidente da APCOI e coordenador nacional da iniciativa afirma que “a aposta na prevenção da obesidade infantil em Portugal tem dado bons resultados. Em 2019, a OMS apontou Portugal como uma referência a seguir por outros países por conseguir diminuir em quase 10% a percentagem de crianças com excesso de peso nos últimos dez anos. No entanto, no mesmo estudo, que comparou a prevalência desta doença em 21 países europeus, Portugal ainda ocupava o quinto lugar do ranking. Até 2025, queremos chegar a todas as escolas do país com o projeto Heróis da Fruta”.



As inscrições são gratuitas e estão abertas em www.heroisdafruta.com até 16 de outubro.



Podem participar todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados com turmas de pré-escolar, 1.º ciclo, ATL, CATL e NEE e neste ano letivo o programa contará com a adesão de mais de 1.300 escolas em todo o território nacional continental.



Para o ano letivo 2021/2022 já estão inscritas as seguintes escolas de Alcobaça e Nazaré:



Centro de Assistência Paroquial de Pataias; Centro Escolar da Benedita;

Centro Escolar da Cela; Centro Escolar de Turquel – Jardim de Infância;

Centro Escolar de Alcobaça;EB1 de Pataias; EB1/JI Alpedriz; JI Burinhosa ; Centro Social Paroquial de Benedita; JI Confraria de Nossa Senhora da Nazaré.

