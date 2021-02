Bombeiros Voluntários da Nazaré começaram a ser testados à Covid-19

“É muito importante que se faça esta testagem à equipa, o que agradeço à Câmara”, disse João Paulo Estrelinha, comandante da corporação que anseia pela chegada do dia da vacinação contra a covid-19, o que se espera que “aconteça em breve”.O quartel conta com 56 elementos, mas nesta primeira fase de testagem estão os profissionais da linha da frente, como os que fazem parte da Equipa de Intervenção Permanente.“São sempre uma preocupação nossa no atual contexto, pois são estes que estão, diariamente, mais expostos, em contacto com os doentes”, disse Joaquim Morais, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Nazaré.Na próxima quinta-feira, 4 de fevereiro, serão testados os elementos da Associação de Dadores de Sangue do concelho, que se encontram na primeira linha de resposta às emergências de saúde, e por isso pertencem, igualmente, aos grupos de risco para a COVID-19.“Estamos junto dos que têm visto as suas funções ampliadas de modo a atender praticamente todas as áreas de proteção à vida, ao mesmo tempo que contribuímos para o rastreio e controlo da pandemia”, declarou Walter Chicharro, Autoridade Municipal de Proteção Civil.

O autarca adiantou que a Câmara sensibilizou a tutela para a necessidade de priorizar a vacinação destes profissionais de primeira intervenção, que participam no transporte desses doentes para os hospitais, contra a Covid-19.

O plano de vacinação contra a Covid-19 passou a incluir no primeiro grupo de prioritários os idosos com mais de 80 anos.O Governo e a União Europeia querem que até ao fim de março estejam vacinados 80% dos idosos com mais de 80 anos.Nos planos de vacinação, previa-se a vacinação de 100 mil profissionais de saúde, considerados prioritários do Serviço Nacional de Saúde, do INEM, do Instituto Nacional Ricardo Jorge, do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, mas também do Hospital das Forças Armadas, serviços de saúdes dos serviços prisionais, do Instituto de Medicina Legal, bem como dos hospitais privados e do setor social que estão a receber doentes Covid, até ao fim do mês de janeiro.Uma vez terminada esta fase da vacinação, seguir-se-á a vacinação de outros serviços essenciais, entre os quais bombeiros, forças de segurança e titulares de órgãos de soberania.Sobre o plano de vacinação, o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, afirmou que “Tal como o governo definiu, a prioridade deve ser dada a quem efetivamente está na linha da frente”, mas lembra que “os presidentes de Câmara são, por inerência de funções, os responsáveis máximos da proteção civil municipal estando por isso em contacto diário com dezenas de pessoas na coordenação dos trabalhos de combate à pandemia ao nível concelhio”.Sobre quem deve ser prioritário, o autarca define duas vias. “Considero que existem prioritários mais prioritários do que outros e na primeira linha devem estar os que prestam cuidados de saúde, os que prestam socorro, os que garantem a segurança e os que estão nos grupos mais frágeis”.Walter Chicharro não irá, no entanto, ser vacinado contra a Covid-19, uma vez que já foi infetado.“Como é público eu estive infetado com COVID 19, pelo que terei desenvolvido alguma imunidade. Assim, só serei vacinado quando o meu grupo etário for vacinado, porque considero que estou mais protegido do que outros de grupos mais vulneráveis”.