Desporto Instalações desportivas municipais reabriram à atividade federada de desportos individuais A Câmara da Nazaré reabriu, no passado dia 1, as instalações desportivas municipais às modalidades desportivas de pavilhão, depois da interrupção provocada pela pandemia da COVID-19. 09-07-2020 | JL O Pavilhão Municipal e a Sala A do Pavilhão Gimnodesportivo estão a funcionar para as atividades dos atletas federados dos desportos individuais, que devem ser marcadas previamente.

As instalações reabriram com a implementação de medidas de prevenção contra a propagação da COVID-19, nomeadamente com o Plano de Contingência Municipal, bem como com novas regras, entre as quais a do distanciamento de três metros entre utilizadores, a indicação de que apenas podem ser usados os cacifos e sanitários e o uso de máscara por todos os funcionários e utentes, com exceção dos períodos em que estão a dar aulas ou a treinar, respetivamente.

O Município anunciou, ainda, que os restantes equipamentos desportivos municipais irão retomar a sua atividade regular no dia 1 de setembro e que as atividades da Escola de Atividades Aquáticas bem como do Nazaré Fit & Well irão ter início a dia 15 de setembro, cumprindo com as recomendações da DGS em vigor.

A COVID-19 obrigou a uma nova forma de repensar regras e comportamentos por parte de utilizadores e funcionários das instalações desportivas.

Horários dos equipamentos do complexo desportivo municipal:

Estádio

Julho

2ª a 6ª feira: 8h30 – 20h30

Sábados e Domingos: 8h00 – 13h00

Agosto

2ª a 6ª feira: 8h30 – 20h30

Pavilhão Municipal e Sala B do Pavilhão Gimnodesportivo

Julho

2ª a 6ª: 8h00 – 22h00

Sábados e Domingos: 8h00-13h00

Agosto

Instalação encerrada

Piscinas

Julho

2ª a 6ª feira: 7h30-14H30 (apenas para atendimento ao público ou esclarecimentos por telefone)

Agosto

Instalação encerrada

