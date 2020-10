Sociedade Joaquim Morais continua à frente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Nazaré A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Nazaré tem uma nova direção, liderada por Joaquim Morais, que se manterá em funções até ao final de 2021. 01-10-2020 | JL A eleição da nova direção aconteceu no dia 15 de setembro, depois de ultrapassadas algumas questões de gestão que inviabilizaram a escolha de uma nova direção mais cedo.

“Só nos poderemos manter até ao final do ano 2021. Temos como objetivos até ao final do mandato alterar os balneários, camaratas e sala de formação, alargando o quartel”, declarou o presidente da Direção.

A obra está orçada em cerca de 150 mil euros, devendo a intervenção ter inicio dentro de poucos meses.

“Temos uma parte da verba. Vamos avançar com o mais urgente, que pretende dar mais condições aos voluntários, que passam muitas horas no quartel”.

Sobre o inverno que se aproxima e a possibilidade da pandemia do covid-19 evoluir, Joaquim Morais refere que a corporação está preparada para os próximos meses.

"Estamos totalmente preparados, embora imprevistos possam acontecer. Acho que ninguém estará preparado se a situação for muito grave. Em termos de transportes, estamos aptos, com veículos especialmente dedicados e preparados para a isso. Também os bombeiros possuem equipamentos de proteção individual".

