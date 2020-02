Nazaré Candidatura do Culto de N.S. Nazaré à UNESCO reuniu comunidades devotas na Nazaré A vila da Nazaré foi palco do primeiro Encontro Internacional de Comunidades Devotas de Nossa Senhora da Nazaré. 30-01-2020 | JL Representantes de locais no mundo onde o culto está presente, sobretudo do Brasil estiveram no evento integrado no processo de candidatura do Culto de Nossa Senhora da Nazaré – Práticas e Manifestações, a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, bem como a sua inclusão no Inventário Nacional de Património Imaterial, numa iniciativa da Câmara Municipal da Nazaré.

Em relação à UNESCO, a candidatura está a ser desenvolvida em parceria com o governo do Estado do Pará.

Além de representantes de comunidades portuguesas onde existem festividades ou círios em honra a esta invocação mariana, o encontro contou com uma forte presença de individualidades do Pará, incluindo a Secretária da Cultura, Úrsula Vidal Santiago de Mendonça, o Arcebispo Metropolitano de Belém, D. Alberto Taveira Corrêa ou o reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré em Belém, Padre Luiz Carlos Nunes Gonçalves.

A acompanhar a comitiva, a Imagem Peregrina da Senhora de Nazaré de Belém do Pará, acompanhada de três Guardas da Nazaré e responsáveis pelo Círio de Nazaré de Belém do Pará, uma das maiores festividades católicas do mundo, que todos os anos em outubro congrega mais de dois milhões de pessoas.

A Imagem Peregrina brasileira chegou a Lisboa no dia 22, tendo ficado no Mosteiro dos Jerónimos em exposição.

O programa contou ainda com um vasto leque de momentos culturais, devocionais, de debate e convívio, abertos a toda a população e a conhecer no website da candidatura (link em baixo).

O Culto a Nossa Senhora da Nazaré não é apenas uma das mais antigas tradições Marianas portuguesas, também se espalhou pelo mundo de língua portuguesa, implantando-se com particular intensidade no Brasil. Segundo um levantamento que o projeto de Candidatura do Culto está a realizar, são mais de duzentos, os sítios e as manifestações de fé à Virgem da Nazaré no Brasil, um pouco por todo o país, mas especialmente no Estado do Pará, que tem a Senhora de Nazaré como Padroeira. A mesma que, no longínquo século XII, terá salvo o nobre guerreiro português Fuas Roupinho da morte certa com um Milagre no promontório da vila da Nazaré, Lenda fundadora deste Culto que os nossos irmãos brasileiros devotos bem conhecem.

A Rainha da Amazónia, como também lhe chama o povo paraense, deu origem de facto a uma tradição devocional multicultural e multifacetada, que se reflete em numerosas práticas sociais, culturais, arquitetónicas ou artísticas, bem como num sentido de identidade partilhada entre os povos. Entre círios, festividades, capelas, ermidas, igrejas paroquiais ou santuários, são mais de 290 as referências que mapeámos até agora, cada uma delas apontando para uma comunidade local que nutre ou já nutriu devoção a Nossa Senhora da Nazaré. Embora existam algumas referências no espaço lusófono africano, como em Angola ou São Tomé e Príncipe, é realmente em Portugal e no Brasil que este fenómeno tem mais expressão.

Este conclave pretende constituir um ponto de encontro de paróquias ou entidades organizadoras de manifestações devocionais, bem como um espaço de partilha de ideias e experiências e aprofundamento dos laços entre pessoas e sítios unidos pela mesma cultura espiritual. Além das comunidades portuguesas, brasileiras ou africanas onde a devoção ainda é viva, este Encontro pretende incluir também os locais que permitem traçar uma antiguidade, ainda que lendária, da Imagem da Nossa Senhora da Nazaré até aos primórdios do Cristianismo. A Imagem que deu origem ao culto e à lenda de Fuas Roupinho, terá sido esculpida pelo próprio S. José, na Nazareth da Galileia (atual Israel) tendo passado ao longo dos séculos pela Grécia, pelo Norte de África (Hipona, atual Annaba, na Argélia) e por um mosteiro próximo de Mérida, no sul de Espanha, antes de chegar à sua morada final, no promontório da Nazaré. Serão também convidados, assim, representantes destas comunidades, que a seu tempo também terão acolhido a Imagem que se julga repousar no Santuário português.

“Este Património cultural partilhado, que une povos e gerações no espírito da paz e da Esperança, merece ser preservado e promovido”, disse Walter Chicharro, Presidente da Câmara da Nazaré.

Álvaro Laborinho Lúcio falou das dimensões cultural e religiosa do culto a Nossa Senhora da Nazaré, e disse que já estamos perante um “património cultural imaterial da humanidade”. “Procura-se o reconhecimento desse título com esta candidatura”, concluiu.

Já Úrsula Vidal, Secretária de Cultura do Estado de Belém do Pará (Brasil) falou da expressão do culto no Brasil, onde mais de 2 milhões se reúnem em torno da sua devoção. A representante brasileira falou de um culto vivo, muito presente no quotidiano da população, bem como da importância de conferir ainda maior valor a uma prática que se candidata a Património da UNESCO.

