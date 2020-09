Desporto Kai Lenny vence o “Oscar” das Ondas Grandes para a Maior Onda do Ano surfada na Praia do Norte O surfista havaiano, Kai Lenny, surfou a Maior Onda do Ano durante o Nazaré Tow Surfing Challenge. 27-08-2020 | JL O atleta venceu esta categoria dos Red Bull Big Wave Awards, divulgados no passado dia 18, por ter surfado uma onda de 70 pés, ou, com cerca de 21 metros de altura, ligeiramente abaixo da meta registada no recorde atual do mundo, detido pelo brasileiro Rodrigo Koxa.

Kai Lenny classificou a onda que apanhou como "Surreal”, e disse que foi mesmo a maior onda que já surfou.

"Na realidade eu estava em modo competição e o meu objetivo era fazer o máximo de aéreos 360 possível. Mas, de repente, aquela onda veio na nossa direção e o Lucas Chumbo disse para eu ir. Perguntei se ele tinha noção do que estava a dizer, porque a onda ia quebrar em cima das rochas", disse o havaiano ao jornal Record.

Sobre esse dia de inverno na Praia do Norte, Kai recorda a moldura humana nas escarpas e pela estrada do Farol a ver o campeonato.

“Acabou também por ser uma das ondas mais suaves que já surfei na Nazaré. Nem pensei no tamanho que a onda teria. Quando o fotógrafo me mostrou a foto e percebi o tamanho da onda fiquei espantado e perguntei se o surfista que estava na onda era eu".

Kai Lenny já tinha vencido o prémio para melhor Performance masculina do ano. Esta onda ainda lhe pode garantir mais um prémio: Ride of the Year.

O fotógrafo do Município da Nazaré, Vítor Estrelinha, também saiu vencedor deste campeonato da WSL e Autarquia, ao ganhar o prémio na categoria de Imagem, que ilustra o feito de Kai Lenny, na Praia do Norte.

