Cultura Música nas esquinas mais emblemáticas da vila em junho As esquinas mais emblemáticas da vila da Nazaré voltarão a ser o palco privilegiado para a música. No dia 19 de junho, o “Esquininhas 2021” andará pelas ruas da praia para vários concertos, que terão a duração de 40 minutos cada. 17-06-2021 | JL O evento de caráter cultural, da iniciativa da Câmara Municipal, é composto por cinco momentos musicais, que irão decorrer por um percurso de esquinas da vila, num trajeto feito através das travessas que ligam as ruas da zona antiga da Nazaré.



Diferentes estilos musicais ouvir-se-ão nos locais de passagem obrigatória, a partir das 15h00, estendendo-se a programação até às 19h00, levando a arte a locais de passagem, convívio, conversa e de vizinhança.



PROGRAMAÇÃO

15h00 - 15h40 - Dixie Naza Jazz Band – Da Praça Sousa Oliveira até a Av. da República

15h50 - 16h30 - Lurdes Petinga, Fadista - Rua da Regeneração

16h40 - 17h20 - Nuno Mendes, Saxofone - Rua da Liberdade

17h30 - 18h10 - Márcio Silvério e Nuno Veríssimo - Rua da Bonança

18h20 - 19h00 - Farratuga - Largo do Elevador

