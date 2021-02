Educação Biblioteca Municipal de Alcobaça faculta documentação de bibliotecas universitárias a estudantes do ensino superior Se é aluno do ensino superior e necessita de documentação da biblioteca da universidade que frequenta (ou de outra biblioteca universitária) para a realização dos seus trabalhos, pesquisas ou teses, a Biblioteca Municipal de Alcobaça (BMA) pode servir de intermediária ao abrigo do serviço de empréstimo interbibliotecas. Durante este período de confinamento, não sendo possível aceder presencialmente às instalações das bibliotecas, a BMA pode enviar-lhe a documentação que necessita via CTT, sem quaisquer encargos. 25-02-2021 | PA Para isso basta ser utilizador da BMA, cuja inscrição é fácil, gratuita e pode ser feita online. O envio é feito de imediato, com total segurança.

Foi ainda alargado o prazo de devolução de toda a documentação e será a própria Biblioteca a entrar em contacto com o utilizador para acordar esse mesmo prazo.

Consulte o catálogo coletivo da Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça disponível online, sendo possível requisitar livros, cd’s e dvd’s através do email biblioteca@cm-alcobaca.pt ou pelo telefone 262 580 880.

A Biblioteca Municipal tem protocolos com diversas bibliotecas universitárias, ao abrigo dos quais garante a gratuitidade deste serviço. Com as bibliotecas universitárias que não estão abrangidas por este protocolo, o empréstimo interbibliotecas pode estar sujeito ao pagamento de uma taxa de serviço a definir pela biblioteca contactada. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com