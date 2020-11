Alcobaça Município de Alcobaça acima da média nacional de distribuição de desfibrilhadores A média nacional de distribuição de dispositivos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) é de 1 por cada 10 000 habitantes. Com a aquisição e instalação de 16 novos DAEs para serem instalados nos espaços públicos municipais de cultura e desporto, que se juntam aos 14 já instalados nas corporações de bombeiros e no Estádio Municipal de Alcobaça, o concelho dá um salto significativo no panorama nacional, ficando com 3 DAEs por cada 10 000 habitantes. 26-11-2020 | Paulo Alexandre “Alcobaça fica, deste modo, três vezes acima da média nacional e aproxima-se dos elevados parâmetros de implementação destes equipamentos a nível europeu. De acordo com os dados disponíveis, estes dispositivos já salvaram milhares de vidas uma vez que a sua disponibilidade permite que as pessoas sejam reanimadas o mais rapidamente possível reduzindo o risco de não-recuperação”, explica o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça Paulo Inácio, em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, 12 de novembro.

Ao todo foram formados 96 (6 por cada dispositivo) funcionários municipais e colaboradores das associações desportivas e culturais instaladas nos espaços onde os DAEs estarão disponíveis nos próximos dias: Gimnodesportivo de Pataias, Gimnodesportivo de Martingança, Gimnodesportivo D. Pedro I, Agrupamento de Escolas SMP, Centro Escolar da Cela Centro Escolar de Alcobaça. Centro Escolar da Benedita, Centro Escolar de Turquel, Cine-Teatro de Alcobaça ,Estádio Municipal de Alfeizerão

Clube de Ténis de Alcobaça, Piscinas Municipais de Alcobaça, Piscinas Municipais de Pataias, Piscinas Municipais da Benedita, Biblioteca Municipal de Alcobaça, Para o autarca, “um desfibrilhador deve ser encarado cada vez como um extintor, ou seja, um equipamento de segurança regular. Este é mais um parâmetro de qualidade de vida no qual o concelho de Alcobaça se reforça.”

Em paralelo, 11 dos edifícios identificados no programa DAE, foram também dotados das medidas de autoproteção validadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no que à segurança contra incêndios diz respeito, permitindo assim o aumento do nível de segurança nesses edifícios.

