Economia Produtos da Frubaça ganham reconhecimento em Concurso do CNEMA de Santarém O Sumos de gengibre, ananás e manjericão e de Limão-hortelã da Frubaça ganharam a medalha de ouro no 4º concurso nacional de sumos de fruta tradicionais portugueses que decorreu no CNEMA de Santarém. 17-12-2020 | Paulo Alexandre A tarte de maçã apresentada pela empresa de Alcobaça venceu, por sua vez, a medalha prata no concurso nacional “Inovação com tradição”.



“Concorremos ao Concurso organizado pelo CNEMA e conquistámos a medalha de ouro. Foi com grande satisfação que a conseguimos”, diz Sílvia Teresa, da Frubaça, acrescentando que “no caso da tarte, concorremos ao concurso e trouxemos a medalha de prata, o que nos deixou bastante satisfeitos, por ser dada a um produto concebido para ser vendido exclusivamente nas nossas lojas COPA, e que resulta de uma receita desenvolvida com o nosso chefe Ricardo Raimundo”



Ambos são vistos como uma boa promoção a produtos de origem confecionados com produtos locais.



"Ficámos muito satisfeitos com o reconhecimento, pois traduz um trabalho de equipa e desenvolvido nestes últimos anos, que procura ir ao encontro dos desafios colocados pelos nossos clientes".



