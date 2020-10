Nazaré Deputados do PSD questionam o Governo sobre o atraso nas obras da foz do Rio Alcoa Os Deputados do PSD do círculo de Leiria questionaram o Ministro do Ambiente e Ação Climática sobre a obra de Restruturação dos esporões do Rio Alcoa. 01-10-2020 | JL O anúncio de procedimento para o concurso público de Restruturação dos esporões do Rio Alcoa foi publicado a 25 de julho de 2019 em diário da república, mas não sofreu desenvolvimentos.

O investimento de 3,2 milhões de euros tem como objetivo desobstruir a embocadura do rio e impedir que a água salgada chegue aos terrenos agrícolas.

Agricultores e proprietários dos campos do perímetro hidroagrícola da Cela e Valado dos Frades têm alertado para a iminência desse acidente, que pode colocar em causa a qualidade dos hortícolas ali produzidos.

O resultado do concurso é desconhecido assim como a data de consignação, ou de inicio da obra.

