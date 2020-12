Alcobaça Município de Alcobaça em 3º lugar em ranking nacional de eficiência financeira O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses coloca Alcobaça como o 3º município de média dimensão com melhor eficiência financeira e o 8ª na listagem global. 17-12-2020 | PA O documento, produzido anualmente pela Ordem dos Contabilistas Certificados, tem em consideração um conjunto de 10 indicadores que apoiam a elaboração do ranking global, nomeadamente: Índice de Liquidez, Resultado operacional deduzido de amortizações e provisões sobre os proveitos operacionais, Peso do passivo exigível no ativo, Passivo por habitante, Taxa de cobertura financeira da despesa realizada no exercício, Prazo médio de pagamentos, Grau de execução do saldo efetivo, Índice de dívida total, Grau de execução da despesa relativamente aos compromissos assumidos, Impostos diretos por habitante.

"A boa gestão financeira do Município de Alcobaça foi, desde a primeira hora, uma preocupação deste executivo que desta forma vê reconhecido de uma forma clara um trabalho de mais uma década. Ter as contas em dia permite-nos encarar as necessidades urgentes das nossas populações com maior eficácia. Foi um processo moroso e complexo, mas atualmente com inegáveis proveitos", sublinha o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio.

