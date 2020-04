Cultura Edifício do Museu da Nazaré obtém declaração de interesse municipal A Assembleia Municipal da Nazaré aprovou a proposta de emissão de declaração de interesse municipal do imóvel do Museu Etnográfico e Arqueológico Dr. Joaquim Manso. 15-04-2020 | JL A classificação surge a propósito das medidas assumidas pela Câmara no âmbito do protocolo com a Direção Regional de Cultura do Centro para o lançamento da candidatura ao aviso de Concurso “Call 1 – Desenvolvimento Local através da salvaguarda e Revitalização do Património Cultural Costeiro (Espaço Económico Europeu EEA Grants 2014-2021).

A Câmara da Nazaré comprometeu-se a desenvolver esforços conducentes ao processo de classificação do imóvel, onde funciona o Museu, que retrata a Nazaré e a sua relação com o mar.

Aberto ao público desde 1976, na antiga casa de férias do Dr. Joaquim Manso, escritor e jornalista fundador do “Diário de Lisboa”, doada ao Estado, em 1968, para esse fim, o Museu retrata a identidade histórico-cultural da região, com incidência na cultura do mar, sendo que os testemunhos milenares e históricos da presença humana na costa, a história da vila e o culto de Nossa Senhora da Nazaré, as embarcações e as artes de pesca, o trabalho e a festa, e os seus trajes tradicionais, são temas que compõem o percurso expositivo incidente na Região e na sua íntima relação com o mar.

Edifício do Museu vai ser requalificado

O Município da Nazaré e a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) iniciaram um novo acordo de colaboração que tem em vista o futuro do Museu Etnográfico e Etnológico Dr. Joaquim Manso.

No âmbito deste protocolo, a DRCC irá aproveitar a abertura do Aviso “Call 1 – Desenvolvimento Local através da salvaguarda e Revitalização de Património Cultural Costeiro, no âmbito do Mecanismo de Financiamento do Espaço Económico Europeu EEA Grants 2014-2021” para apresentar a candidatura deste projeto.

A Direção Regional ficará responsável pela elaboração dos projetos (arquitetura, especialidades, programa museológico e projeto museográfico, conservação e restauro e projeto de salvaguarda do património imaterial associado) e pela comparticipação de 50% do valor de investimento necessário (da contrapartida nacional).

“Findo o projeto candidatado, a DRCC desenvolverá as diligências necessárias para a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da cultura, no âmbito do qual será realizada a transferência das competências de valorização e conservação do Museu Etnográfico e Etnológico Dr. Joaquim Manso para o Município da Nazaré”, refere o Protocolo aprovado em reunião de Câmara.

Este acordo revoga o anterior, assinado em junho de 2018, que previa o início do processo de Requalificação do Museu Dr. Joaquim Manso, a transferência do espólio e dos funcionários para espaços da Autarquia; bem como o investimento de 200 mil euros da DRCC na reabilitação do atual edifício, valor que não chegou a ser cabimentado, o que deu origem a tomadas de posição do Município da Nazaré e levou à assinatura deste novo Protocolo.

Prevê-se o investimento de 750 mil euros neste novo procedimento. A DRCC e o Município da Nazaré obrigam-se a assegurar o valor da contrapartida nacional, em partes iguais (50%).

