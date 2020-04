Desporto FIFA elogia apoio da Nazaré aos profissionais de saúde A Federação Internacional de Futebol (FIFA) reconheceu a colaboração da Câmara Municipal da Nazaré na luta contra a pandemia do coronavírus, publicando nas suas plataformas digitais e sociais a notícia do empréstimo dos contentores que servem de vestiários do Estádio do Viveiro, na Nazaré, onde se realizam ligas europeias de futebol de praia, aos hospitais de Caldas da Rainha e de Leiria, para apoio ao serviço prestado por médicos e enfermeiros. 16-04-2020 | A Câmara da Nazaré disponibilizou à unidade das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste um contentor equipado com balneário destinado às equipas médicas ao serviço do combate à Covid-19. Os doentes da Nazaré são encaminhados desde 2013 para o Hospital de Leiria, mas o Município da Nazaré não quis deixar de contribuir para uma unidade de saúde da região em que se insere. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

