Ocorrências Cabecilha de grupo criminoso foi detido na Nazaré Um francês de 30 anos, procurado em França por ser cabecilha de um perigoso gang que atacava armeiros para abastecer o mercado ilegal de armas, foi detido na Nazaré, pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ, a pedido das autoridades francesas. 18-03-2021 | JL Está desde o passado dia 10 em prisão preventiva a aguardar a extradição.



Em França e noutros países europeus, o gangue, de que era líder, praticava roubos violentos ou furtos, com o apoio de armas de fogo que eram, posteriormente, vendidas no mercado negro.



O detido tinha uma empresa de cosméticos na Nazaré, desde o ano passado, e visita a vila várias vezes, por curtos períodos de tempo. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com